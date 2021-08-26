الكاظمي: قمة بغداد فرصة للعرب والأصدقاء لمواجهة التحديات



الوكيل الاخباري - أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن "العراق بدأ بأخذ دوره التاريخي، وأصبح أحد ركائز السلام في المنطقة".



وقال الكاظمي، خلال لقائه الوفود الإعلامية العربية والأجنبية إلى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي تبدأ أعماله السبت المقبل، "أمامنا تحديات كثيرة نعاني منها في المنطقة، وعلى الجميع التعاون والتكاتف في حلها، والعبور نحو خلق تكامل اقتصادي واجتماعي بين شعوب المنطقة".

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