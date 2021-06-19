السبت 19-06-2021
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السبت، 19-06-2021 04:06 م

الكاظمي لرئيسي: نتطلع للعمل على توفير الأمن والاستقرار

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أنه يتطلع للعمل مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، على توفير الأمن والاستقرار لشعبي البلدين.

وبعث الكاظمي ببرقية تهنئة إلى رئيسي، بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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وجاء في البرقية "نقدم لفخامتكم خالص التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونيلكم ثقة الشعب الإيراني، متمنين لسيادتكم النجاح في مهامكم وللشعب الإيراني الرفاه والازدهار".

وأشار الكاظمي إلى عمق العلاقات المتميزة بين الشعبين العراقي والإيراني، وتطلعه إلى توثيق أواصر التعاون المشترك بين البلدين، لما فيه المصالح المشتركة، والعمل على توفير الأمن والاستقرار للشعبين.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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