الكاظمي يأمر بتشكيل لجنة تحقيق بسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات الجمعة

الوكيل الإخباري - أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات أمس الجمعة المصادف الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء بوسط بغداد.

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وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية، "باشرت اللجنة تحقيقاتها فور صدور الأمر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديم المقصرين أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة التي أكدت بصراحة ووضوح على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان".



وأشار البيان إلى ان الكاظمي، أمر بتعويض الضحايا، فضلا عن قيامه شخصيا بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق والتدابير المطلوبة لإحقاق الحق للضحايا والاقتصاص لهم من المعتدي أيا كان أمام القضاء العادل .



يذكر أن اليوم الجمعة، شهد مظاهرات في العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية، التي فاز بها التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر بالأغلبية.

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