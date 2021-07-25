الكاظمي يتوجه إلى واشنطن لترسيخ العلاقات الثنائية

الوكيل الإخباري- توجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي، واعتبر زيارته إلى هناك "ترسيخا للعلاقة مع واشنطن".

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وذكر بيان للحكومة العراقية، أن "الكاظمي توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي، وذلك في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، ستشهد بحث العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك".



ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق، لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مبنية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات".



وأضاف الكاظمي، أن "الزيارة تتوج جهودا طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على أساس المصلحة الوطنية العراقية".



ومن المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، يوم غد الاثنين، الرئيس الأمريكي جون بايدن في البيت الأبيض.

المصدر: روسيا اليوم