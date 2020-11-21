السبت 21-11-2020
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السبت، 21-11-2020 02:51 م

الكاظمي يجتمع بقائد فيلق القدس الإيراني في بغداد

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الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام عراقية وأجنبية، اليوم السبت، بأن لقاء جمع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، مع قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني في بغداد.

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ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام، فإن الكاظمي دعا قآني إلى زيارة بغداد والتقيا على وجبة فطور صباحي في مكتب رئيس الحكومة العراقية وسط العاصمة بغداد.


واستمرت زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد ثلاثة أيام منتصف الأسبوع الماضي.


وبحث اللقاء تخفيف التوترات بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة المقربة من إيران، وطلب الكاظمي من قآني العمل على إقناع الفصائل بتخفيف التوتر.

 

المصدر: روسيا اليوم 



 




 

 


 

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