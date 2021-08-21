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السبت، 21-08-2021 08:22 م

الكاظمي يدعو اليابان لحضور مؤتمر قمة بغداد بصفة مراقب

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الوكيل الإخباري - وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الدعوة إلى اليابان لحضور مؤتمر قمة بغداد نهاية الشهر الحالي، بصفة مراقب.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن الكاظمي "استقبل وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي والوفد المرافق له، وبحثا سبل توثيق التعاون الثنائي، وتكثيف التبادل الاقتصادي، والتنسيق المشترك بين البلدين".

وأضاف، أن "رئيس الحكومة أكد على أهمية التجربة اليابانية من منظور عراقي، والسعي الحثيث للاستفادة منها، وأشار إلى أن الساحة العراقية باتت مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات، ولاسيما مجالات الطاقة والنفط، والكهرباء، والطاقات البديلة والمتجددة".

وأعرب الكاظمي بحسب البيان، عن "تقديره للدور الذي تضطلع به اليابان إزاء القضايا الإقليمية، وأثنى على المشاريع التي تمولها، في المناطق التي تحررت من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق ترسيخ الأمن، والتنمية المستدامة فيها".

وأشار البيان إلى أن "الكاظمي دعا اليابان للحضور بصفة مراقب في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي سيستضيفه العراق أواخر الشهر الحالي".

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المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

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