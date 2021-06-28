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الإثنين، 28-06-2021 01:09 م

الكاظمي يدين القصف الأمريكي ويعتبره 'انتهاكا' لسيادته

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الوكيل الإخباري- دان القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، القصف الأمريكي الذي طال "الحشد الشعبي" العراقي، الليلة الماضية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في بيان صحفي، "ندين الهجوم الجوي الأمريكي الذي استهدف ليلة أمس الأحد، موقعا على الحدود العراقية السورية، وبما يمثل انتهاكا سافرا ومرفوضا للسيادة العراقية وللأمن الوطني العراقي، وفق جميع المواثيق الدولية".

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وأضاف، أن "العراق يجدد رفضه أن يكون ساحة لتصفية الحسابات، ويتمسك بحقه في السيادة على أراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات".


ودعا رسول إلى التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله، وأشار إلى أن العراق سيقوم بالتحقيقات والإجراءات والاتصالات اللازمة على مختلف المستويات، لمنع حصول مثل هذه الانتهاكات.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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