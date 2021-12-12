الكاظمي يعلن قرب انسحاب قوات التحالف من بلاده

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن العراق سيشهد انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي بعد أيام، ويعتمد على قدرات قواته المسلحة.

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وقال الكاظمي، في كلمة له بمناسبة مئوية الدولة العراقية الحديثة، اليوم، بعد أيام سنشهد انسحاب جميع القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق في نطاق الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الأميركي. وتابع، سيكون دورها في مجالات المشورة، كدلالة على قدرة القوات العراقية بكل صنوفها على حفظ أمن العراق واستقرار شعبه وتطورها المستمر في هذا المجال، موضحا أن الأشقاء العرب ودول الجوار والعالم أخذوا يتفاعلون مع العراق بعد أن استعاد عافيته الكاملة.

بترا