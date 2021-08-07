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السبت، 07-08-2021 08:55 م

الكاظمي يقترح تشكيل لجنة للحوار مع الكتل المقاطعة للانتخابات العراقية

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الوكيل الإخباري - اقترح رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، تشكيل لجنة من الكتل السياسية للحوار مع الكتل التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات.

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وذكر بيان حكومي، أن "اجتماعا عقد في القصر الحكومي، برعاية الكاظمي، ضم القوى الوطنية بحضور رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ومفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في العراق".


وأشار البيان إلى أن "المفوضية عرضت شرحا مفصلا، عن استعداداتها الفنية وقدرتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الأول المقبل".


ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده، تمسك الحكومة العراقية بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات، وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبانسيابية عالية.


وبحسب البيان، فإن "القوى السياسية الوطنية" أجمعت، على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، وتمسكها به.


وجدد الكاظمي والقوى السياسية الدعوة للكتل السياسية المقاطعة للانتخابات للعدول عن قرارها، حيث اقترح رئيس الحكومة في البلاد تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة، وإقناعها بالعدول عن قرارها من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة، وفقا للبيان.


وأعلنت مجموعة كتل سياسية عراقية مقاطعتها للانتخابات المقبلة، أبرزها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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