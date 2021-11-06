الكاظمي يوجه بتشكيل مقر متقدم لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام في بغداد

الوكيل الإخباري-أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل مقر متقدم لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام في بغداد.

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وذكرت في بيان صحفي، أن "الكاظمي وجه قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عليا وممثلين عن الأجهزة الأمنية بينها هيئة الحشد الشعبي لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين".



وأضافت: "بناء على ذلك نوصي ونذكر المتظاهرين الإلتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، كما ندعو القوات الأمنية العراقية إلى ضبط النفس والإلتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان".



وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس الجمعة، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا، تضم في عضويتها ممثلين عن أمن الحشد الشعبي.



يذكر أن وزارة الصحة العراقية أعلنت أمس أن مؤسساتها استقبلت أكثر من 125 جريحا نتيجة صدامات وقعت بين محتجين على نتائج الانتخابات الأخيرة والقوات الأمنية.

روسيا اليوم