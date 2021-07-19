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الإثنين، 19-07-2021 08:41 م

الكاظمي يوقف مسؤولا أمنيا عقب انفجار بغداد

الكاظمي


الوكيل الإخباري- أمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بإيداع آمر القوة الماسكة للأرض في مدينة الصدر على خلفية الانفجار الذي شهدته.

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وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أن "الكاظمي أمر بإيداع آمر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية (القوة الماسكة للأرض في مكان الانفجار) التوقيف".


وأضافت، أن "القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وجه أيضا بفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادثة".


وأفادت مصادر إعلام في العراق، اليوم الاثنين، بأن انفجارا حدث في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، فيما أشار إلى أنه أودى بحياة 16 شخصا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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