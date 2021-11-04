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الخميس، 04-11-2021 04:44 م

الكتلة البرلمانية لحزب الله تجدد دعمها لقرداحي

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الوكيل الإخباري-ذكرت قناة إن.بي.إن التلفزيونية أن الكتلة البرلمانية لجماعة حزب الله اللبنانية جددت يوم الخميس دعمها لوزير الإعلام جورج قرداحي الذي أثارت تصريحات أدلى بها خلافا دبلوماسيا مع دول خليجية.

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ونقلت القناة عن حسن عز الدين المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الله قوله "التوصيف الصحيح الذي كان الإعلامي جورج قرداحي قد استخدمه للتعبير عن الحرب التي تشنها المملكة ضد اليمن وشعبه المظلوم لا يبرر على الإطلاق ردة الفعل السعودية التي ترقى إلى ما يشبه إعلان الحرب، كما أنه لا يبرر أيضا الإجراءات... المتسرعة التي اعتمدتها ضد لبنان وشعبه"، وذلك في إشارة إلى طرد السعودية سفير لبنان وحظر الواردات منه.

 

رويترز

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