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الثلاثاء، 28-06-2022 01:31 م

الكرملين: العمليات القتالية في أوكرانيا يمكن أن تنتهي خلال يوم

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس تسير وفقا للخطة المرسومة، مضيفا أنها يمكن أن تنتهي خلال يوم إذا ألقت القوات الأوكرانية سلاحها.

وحول ما إذا كان الكرملين قد حدد إطارا زمنيا لنهاية العملية العسكرية الخاصة، أجاب بيسكوف بـ "لا".

وقال بيسكوف: "إننا نستند إلى تصريحات رئيسنا (فلاديمير بوتين) بأن العملية العسكرية الخاصة تسير وفقا للخطة المرسومة لها وتحقق أهدافها".

وتعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي أعرب فيها عن أمله في أن تنتهي العملية العسكرية الخاصة قبل حلول الطقس البارد، قال بيسكوف: "يمكن للجانب الأوكراني أن يوقف كل شيء قبل نهاية اليوم الحالي، فنحن بحاجة إلى أمر لكتائب القوميين بإلقاء أسلحتها، وأمر للجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته، وتنفيذ شروط روسيا الاتحادية".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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