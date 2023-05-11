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الخميس، 11-05-2023 08:45 ص

الكرملين: العملية الروسية في أوكرانيا صعبة جداً

image - 2023-05-11T084611.000


الوكيل الإخباري - نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله لمحطة تلفزيونية بوسنية يوم أمس الأربعاء إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "صعبة جدا" لكنها ستستمر.

وأضاف بيسكوف في المقابلة الطويلة أن روسيا تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية وأن ذلك سيستمر.

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وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة"، والتي سيطرت في بدايتها على مساحات كبيرة من الأراضي الأوكرانية.


ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله "العملية العسكرية الخاصة مستمرة.

 

وهي عملية صعبة جدا، وبالطبع تحققت أهداف معينة خلال عام".


وتواصل أوكرانيا قصف الأجزاء الشرقية التي تسيطر عليها روسيا من البلاد، وقال بيسكوف إن هذا يظهر الحاجة إلى مواصلة الصراع ودفع القوات الموالية لكييف للتراجع.


وأضاف "تمكنا من ضرب الآلة العسكرية الأوكرانية كثيرا"، مشيرا إلى أن روسيا شنت ضربات صاروخية لا حصر لها على ما قال إنها أهداف عسكرية في أنحاء أوكرانيا. وتابع "هذا العمل سيستمر".

 

البيان

 




 

 


 

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