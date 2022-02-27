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الأحد، 27-02-2022 10:28 ص

الكرملين: الوفد الروسي يصل إلى بيلاروسيا لإجراء المفاوضات مع الأوكرانيين

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الوكيل الإخباري-أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد أن الوفد التابع لروسيا وصل إلى بيلاروسيا لإجراء المفاوضات مع أوكرانيا.

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وقال بيسكوف للصحفيين إن "الوفد الروسي وصل إلى بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا".


وأضاف بيسكوف قائلا: "يتكون الوفد الروسي ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والإدارات الأخرى، بما في ذلك الرئاسة".


وتابع بيسكوف قائلا: "هذه المفاوضات ستكون في مدينة غوميل".

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