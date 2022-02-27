الكرملين: الوفد الروسي يصل إلى بيلاروسيا لإجراء المفاوضات مع الأوكرانيين

الوكيل الإخباري-أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد أن الوفد التابع لروسيا وصل إلى بيلاروسيا لإجراء المفاوضات مع أوكرانيا.

اضافة اعلان



وقال بيسكوف للصحفيين إن "الوفد الروسي وصل إلى بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا".



وأضاف بيسكوف قائلا: "يتكون الوفد الروسي ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والإدارات الأخرى، بما في ذلك الرئاسة".



وتابع بيسكوف قائلا: "هذه المفاوضات ستكون في مدينة غوميل".





سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





