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السبت، 28-05-2022 04:26 م

الكرملين: بوتين وماكرون وشولتس أجروا مكالمة هاتفية ثلاثية

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الوكيل الاخباري- أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس أجروا مكالمة هاتفية مشتركة بحثوا خلالها الوضع في أوكرانيا.

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وجاء في بيان صدر عن الكرملين، اليوم السبت: "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع على مسار المفاوضات والذي تم تجميده بسبب كييف. وأكد فلاديمير بوتين انفتاح الجانب الروسي على استئناف الحوار".

كما تحدث بوتين لشولتس وماكرون عن العمل الذي تجريه روسيا من أجل تطبيع الحياة السلمية في دونباس.

وتابع البيان: "جرى تبادل معمق لوجهات النظر حول الجوانب الموضوعية للوضع في أوكرانيا. وأبلغ الرئيس الروسي بالتفصيل عن آخر التطورات في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة الجارية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية تتقيد بصرامة بقواعد القانون الإنساني الدولي".

وشدد الرئيس الروسي على خطورة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، قائلا إن ضخ أسلحة غربية لأوكرانيا يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأعلن بوتين أن إمدادات المنتجات الزراعية من روسيا قد تخفض التوترات الموجودة حاليا في السوق الغذائية العالمية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة رفع العقوبات عن روسيا. وشدد على أن روسيا جاهزة للبحث عن طرق لتصدير الحبوب، بما في ذلك نقلها من موانئ البحر الأسود.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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