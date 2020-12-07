الكرملين: علاقتنا مع الولايات المتحدة ليست رائعة

الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا غير مسؤولة عن الحالة السيئة الراهنة للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.



جاء ذلك في تعليق أدلى به، أثناء موجز صحفي يومي، على تعيين أناتولي تشوبايس، الرئيس السابق لشركة "روس نانو" (المعنية بتطوير تكنولوجيا النانو في روسيا)، ممثلا خاصا للرئيس الروسي لشؤون العلاقات مع المنظمات الدولية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا يمكن أن يصبح تشوبايس في منصبه الجديد "مفاوضا" بين الكرملين والإدارة الأمريكية: "كان من الممكن أن يكون تحقيق أهداف التنمية المستدامة مكونا من مكونات الحوار الثنائي بين موسكو وواشنطن، لكن الأمر ليس كذلك، لأن الحالة الراهنة للحوار بين موسكو وواشنطن ليست رائعة، وليس الجانب الروسي هو المسؤول عن ذلك".



وأضاف : "لكن حتى إن كان ذلك جزءا من حوارنا فما كان لهذا الحوار أن ينحصر فيه. لذا فكما قلنا سابقا سوف يعمل تشوبايس على موضوع التنمية المستدامة تحديدا".



وختم بيسكوف قائلا: "أما العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية فهي من اختصاصات وزارة الخارجية ومؤسسات أخرى تعمل في التنسيق معها، ناهيك عن كونها من اختصاصات رئيس روسيا الاتحادية".

المصدر : روسيا اليوم

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