الكرملين : لا توجد قرارات بشأن تغيير التركيبة الحكومة حتى الآن

الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه لا توجد حاليا قرارات بشأن تغييرات في مجلس الوزراء على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الروسية الحالية.

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وأوضح بيسكوف مجيبا على سؤال حول ما إذا ستكون هناك قرارات حول إدخال تغييرات في تركيبة الحكومة الروسية على خلفية نتائج انتخابات مجلس الدوما، أوضح أنه في حال قرر الرئيس فلاديمير بوتين ذلك فإنه وفقا للدستور الجديد يجري ذلك بالتنسيق مع مجلس الدوما (مجلس النواب).



وأكد أنه حتى الآن لا توجد قرارات بهذا الشأن.



هذا ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الدوما اليوم الاثنين.



وبحسب نتائج الفرز الأولية حصل حزب "روسيا الموحدة" الحاكم على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية الحالية.

روسيا اليوم