الكرملين: لا نتوقع تغييرات حاسمة بعد مباحثات بوتين وماكرون

الوكيل الإخباري-أعلن المتحدث باسم الكرملين الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تتوقع تغييرات حاسمة فيما يتعلق بتصاعد التوتر في أوروبا، بعد لقاء منتظر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون في موسكو.

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وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: الوضع معقد للغاية بحيث لا يمكن توقع أية تغييرات حاسمة خلال لقاء واحد، لكننا نعلم، وماكرون نفسه أخبر بوتين، أنه سيأتي ببعض الأفكار لإيجاد خيارات محتملة لنزع فتيل التوترات في أوروبا.



ووصل الرئيس الفرنسي إلى موسكو، ومن المقرر أن يعقد لقاء مع الرئيس الروسي لبحث الأزمة الأوكرانية.

بترا