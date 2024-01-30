الكرملين: مستوى التوتر في الشرق الأوسط مثير لقلق بالغ

الوكيل الإخباري - صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن موسكو لا ترحب بالإجراءات المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن مستوى التوتر في المنطقة مثير للقلق وحان الوقت لخفض حدة النزاع.



جاء هذا التصريح بعد أن ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بوضع إجراءات للرد على الهجوم الذي تنسبه واشنطن لجماعات موالية لإيران على قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من حدود الأردن، والذي خلف 3 قتلى وعشرات الجرحى، وبين الخيارات المحتملة، حسب "بوليتيكو"، استهداف مواقع عسكرية إيرانية في العراق أو سوريا.

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وقال بيسكوف اليوم الثلاثاء بعد أن طلب منه صحفيون التعليق على خطط الأمريكيين للرد على استهداف قاعدتهم: "نحن لا نرحب بأي أعمال تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة وتصعيد التوتر، خاصة على خلفية احتمالات تفجر الصراع الزائدة أصلا التي نشاهدها في المنطقة".



وأضاف: "عموما، نعتقد أن مستوى التوتر بلغ درجة تثير قلقا بالغا. لذلك حان الوقت الآن لاتخاذ خطوات لتهدئة التوتر وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعدنا في منع المزيد من توسع النزاع لا سيما العربي الإسرائيلي.. والتوصل بطريقة أو بأخرى إلى نزع فتيل الصراع وخفض التصعيد.. إنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا الآن".

RT