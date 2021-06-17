الخميس 17-06-2021
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الخميس، 17-06-2021 12:10 م

الكرملين: موعد عودة السفير الروسي إلى واشنطن

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إنه من المرجح أن يعود السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، إلى مقر عمله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول عودة أنتونوف إلى واشنطن "حتى الآن لم يعد. ولكن على الأغلب سيتوجه خلال أيام بالطائرة إلى مقر عمله".

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وكان أنتونوف، ورئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو جون سوليفان، قد عادا إلى بلديهما في وقت سابق لإجراء مشاورات. وخلال القمة في جنيف، يوم أمس الأربعاء، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، أنه تم الاتفاق على عودة السفيرين إلى مقر عملهما.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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