الثلاثاء 25-05-2021
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الثلاثاء، 25-05-2021 02:11 م

الكرملين: ندعو جميع الدول إلى التعاون في مكافحة الجرائم السيبرانية

الكرملين


الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن الكرملين يعتقد أنه لا بديل عن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية.

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وأضاف بيسكوف: "مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين، كانت موجهة إلى جميع الدول، وفيها دار الحديث عن ضرورة وعدم وجود البديل، للتعاون في مجال الأمن المعلوماتي ومكافحة الجريمة السيبرانية".


وتابع ممثل الكرملين: "بدون مثل هذا التعاون، سيكون من المستحيل بالنسبة لنا التخلص من التهديدات، وتقليل خطر القراصنة العتاة، الذين يزعم خصومنا بانتمائهم إلى الدولة الروسية. لذلك، هذا التعاون مهم للغاية".


يوم أمس الاثنين، أفادت المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، بأن نيكولاي باتروشيف أمين المجلس، التقى مع نظيره الأمريكي جاكوب سوليفان، وأصبح هذا اللقاء مرحلة مهمة في التحضير للقمة الروسية – الأمريكية. 


المصدر- روسيا اليوم


 




 

 


 

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