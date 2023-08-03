الكرملين يرد على تصريح بوريل حول "إدمان الدول على الحبوب الروسية"

الوكيل الإخباري - علق الكرملين على مزاعم مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول "عرض روسيا حبوبها ومنتجاتها الغذائية بأسعار مخفّضة على الدول النامية لجعلها مدمنة عليها".

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وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن روسيا كانت دائما ولا تزال موردا موثوقا به وستظل كذلك وتفي بجميع التزاماتها أمام شركائها التجاريين، ويمكنها أن تفعل أكثر من ذلك وتلبي الطلب المتزايد، لولا العقوبات التي يتعين على روسيا مواجهتها".



وسبق لبوريل وادعى أن الاتحاد الأوروبي "عمل ما بوسعه لمنع انعكاس العقوبات الغربية ضد روسيا على الأمن الغذائي لدول العالم، وأنه "لا توجد أي عقبات أمام الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة إلى دول العالم" وأن روسيا "تعرض الحبوب بأسعار مخفّضة على الدول النامية لجعلها مدمنة عليها".

RT