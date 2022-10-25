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الثلاثاء، 25-10-2022 02:57 م

الكرملين يعلق على التعاون مع تركيا

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الوكيل الاخباري- صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن تركيا لم تنضم إلى العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو، كما أنها تعد أحد أكبر مشتري الغاز الروسي.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "تركيا تتخذ موقفا مختلفا عن دول الغرب الجماعي وتحافظ على فرصة لتقديم خدماتها كوسيط. وتتبع تركيا مصالحها الوطنية من حيث استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية مع بلدنا، ولم تنضم إلى العقوبات التي تفرضها الدول الغربية، وفي هذا الصدد، فإن الأمر يعود بالفائدة على الشعب التركي نفسه وعلى علاقاتنا الثنائية".

وذكر الناطق باسم الرئاسة الروسية أن تركيا تعد الآن واحدة من أكبر مشتري الغاز الروسي.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، أن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر أنابيب "السيل الشمالي" إلى الدول الأوروبية عبر تركيا من خلال إنشاء "مركز غاز". ووفقا له فإن هذا المقترح يتمتع بجدوى اقتصادية ومستوى أمن عال.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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