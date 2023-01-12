الخميس 12-01-2023
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير البولندي

توجيهية الباص السريع بين عمان والزرقاء تعقد اجتماعها الأول في العام الحالي

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

وزارة المالية : الدين الحكومي يصل إلى 29.8 مليار دينار

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قباطية بجنين

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

الخميس، 12-01-2023 02:32 م

الكرملين يعلق على تحرير القوات الروسية لمدينة سوليدار

63bfed374236042603280b4b


الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن تحرير سوليدار تطلب القيام بعمل ضخم تضمن الكثير من التضحية بالذات والشجاعة البطولية من جانب الجيش الروسي كما في مناطق أخرى.

وأضاف بيسكوف: "تم فعلا تنفيذ عمل ضخم جدا، وترافق ذلك بتضحيات مطلقة بالذات والتصرفات البطولية الفذة، وهذا جرى ويجري ليس فقط في سوليدار بل في اتجاهات كثيرة حيث تجري العمليات الهجومية التي ستواصل لاحقا. نحن نقدر عاليا مآثر أبطالنا".

اضافة اعلان

 

وتابع بيسكوف القول في حديث للصحفيين: "نحن سنتذكر دائما الأبطال الذين ضحوا بحياتهم وسنعتني حتما بكل الجرحى. لا يزال أمامنا الكثير من العمل لاحقا. ... هذا ليس وقت التوقف، هذا ليس وقت فرك اليدين، لا يزال العمل الرئيسي يبدو أمامنا".

في وقت سابق، أعلن يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة "فاغنر"، أن الوحدات الروسية سيطرت بالكامل على منطقة سوليدار ويدور القتال لتطهير وسط المدينة.

 من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من قوات الإنزال الجوي الروسية طوقت سوليدار من الأجزاء الشمالية والجنوبية، وتقوم فصائل اقتحام بالقتال في المدينة نفسها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-01-12T165904.709

مقتل 64 شرطياً أمريكياً أثناء العمل في 2022

63c003444c59b77dcd072e50

قائد الجيش الهندي: الوضع على حدود الصين لا يمكن التنبؤ به

_108094562_mediaitem108092818

تحركات مفاجئة لسفن وغواصات البحرية الروسية في البحر الأسود

63c0056c4c59b752752f5c99

دونيتسك: تدمير حوالي 5 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في سوليدار

Doc-P-443479-638085930315336337

السجن 5 سنوات لمجند روسي انتقد ظروف التدريب السيئة

63bff3e24c59b752752f5c6d

رئيس الوزراء العراقي يغادر بغداد متوجها إلى ألمانيا

أخبار متعلقة
63bf9a264c59b7489754ad1f

لندن تعلق على اكتشاف جثة بريطاني في سوليدار

image - 2023-01-11T160221.955

القوات المسلحة الأوكرانية تنفي استيلاء الروس على سوليدار

63bd267c4236045dfd07c4dc

قوات كييف تخسر 170 عسكريا في جمهورية دونيتسك خلال 24 ساعة