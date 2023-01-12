الكرملين يعلق على تحرير القوات الروسية لمدينة سوليدار

الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن تحرير سوليدار تطلب القيام بعمل ضخم تضمن الكثير من التضحية بالذات والشجاعة البطولية من جانب الجيش الروسي كما في مناطق أخرى.



وأضاف بيسكوف: "تم فعلا تنفيذ عمل ضخم جدا، وترافق ذلك بتضحيات مطلقة بالذات والتصرفات البطولية الفذة، وهذا جرى ويجري ليس فقط في سوليدار بل في اتجاهات كثيرة حيث تجري العمليات الهجومية التي ستواصل لاحقا. نحن نقدر عاليا مآثر أبطالنا".

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وتابع بيسكوف القول في حديث للصحفيين: "نحن سنتذكر دائما الأبطال الذين ضحوا بحياتهم وسنعتني حتما بكل الجرحى. لا يزال أمامنا الكثير من العمل لاحقا. ... هذا ليس وقت التوقف، هذا ليس وقت فرك اليدين، لا يزال العمل الرئيسي يبدو أمامنا".



في وقت سابق، أعلن يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة "فاغنر"، أن الوحدات الروسية سيطرت بالكامل على منطقة سوليدار ويدور القتال لتطهير وسط المدينة.



من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من قوات الإنزال الجوي الروسية طوقت سوليدار من الأجزاء الشمالية والجنوبية، وتقوم فصائل اقتحام بالقتال في المدينة نفسها.

روسيا اليوم