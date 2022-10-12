الكرملين يعلق على تصريحات بايدن حول المفاوضات مع بوتين

الوكيل الاخباري- أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن روسيا لا ترفض أبدا التفاوض، لكن إذا لم يرغب شركاؤها ذلك فإنها لن تفرض نفسها.

اضافة اعلان

وقال أوشاكوف: "بالنسبة لتصريحات بايدن التي أعرب فيها أنه لا يرى أي جدوى من لقاء الرئيس بوتين. أستطيع التأكيد أن روسيا لا ترفض أبدا المفاوضات وأي اتصالات دولية مفيدة ولا تردّ أبدا اليد الممدودة إليها. وإذا شعرنا وفهمنا أن شريكا ما لسبب أو لآخر لا يريد لقاءنا، فنحن لا نفرض أنفسنا".



وقال بايدن في وقت سابق إنه لا يرى في الوقت الحالي أي جدوى من التفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

روسيا اليوم