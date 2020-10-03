السبت 03-10-2020
الوكيل الاخباري

المغرب: 34 وفاة و 2521 إصابة جديدة بكورونا

لبنان: 12 وفاة و 1291 اصابة جديدة بكورونا

الكويت : 3 وفيات و411 إصابة جديدة بكورونا

مأدبا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 4

هام الى المواطنين في منطقة الحجر الشامل بالزرقاء

إصابة 30 ممرضا في مستشفى الأمير فيصل في الزرقاء بكورونا

مطعوم الإنفلونزا الموسمية الثلاثي سيتوفر في صيدليات الاردن الأسبوع المقبل

الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما

إغلاق محل ألبسة في إربد وتوقيف مالك المحل وأشخاص داخله

5 إصابات جديدة بكورونا في الكرك




السبت، 03-10-2020 03:38 ص

الكرملين يعلق على مبادرة لترشيح بوتين إلى جائزة نوبل للسلام

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الوكيل الاخباري - أفاد استطلاع رأي ألماني بأن 34% من سكان شرق ألمانيا و20% من سكان غربها يعتبرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "رئيسا فعالا".
استطلاع للراي حول الرئيس الروسي بوتين .

الكرملين يعلق على مبادرة لترشيح بوتين إلى جائزة نوبل للسلام
وقد نشرت تلك النتائج صحيفة "تسايت" الألمانية استنادا إلى دراسة أجراها مركز ZOiS للأبحاث.
ومن بين العوامل التي تؤثر على تكوّن الصورة الإيجابية للرئيس الروسي لدى السكان في ألمانيا، ذكرت الدراسة مساهمة الاتحاد السوفيتي في توحيد ألمانيا، و"حزم" بوتين الذي يفتقد إليه القادة السياسيون في ألمانيا، ودفاعه "عن القيم التقليدية والعزة الوطنية".

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المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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