الكرملين يعلق على مبادرة ماكرون بإقامة منطقة آمنة في كابول

الوكيل الإخباري - علق الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين على الفكرة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إنشاء منطقة آمنة في العاصمة الأفغانية كابول لمواصلة العمليات الإنسانية.



وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "بالطبع، هذا اقتراح يجب مناقشته. ومن المهم للغاية بحث كافة جوانب صيغة مثل هذه المنطقة ونظامها.. والأهم من ذلك، لا بد من فهم موقف حركة طالبان من فكرة إقامة منطقة كهذه".

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وكان ماكرون أعلن السبت عن وجود خطة لدى باريس ولندن لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإقامة منطقة آمنة في كابول تحت سيطرة الأمم المتحدة.

المصدر : روسيا اليوم

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