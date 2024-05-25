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السبت، 25-05-2024 02:24 م

الكرملين يوضح حول الحاجة للتعبئة العسكرية في روسيا

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الوكيل الإخباري - ذكّر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن مرارا عدم وجود أي حاجة للتعبئة العسكرية في البلاد، مشددا على أن المشاركين في العملية العسكرية هم من المتطوعين حصرا.

وقال بيسكوف: "من غير المرجح أن تفهم "فاينانشيال تايمز" الواقع. المشاركون في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هم المتعاقدون مع الجيش والمتطوعون الذين يلتحقون بشكل يومي، والرئيس بوتين أكد ذلك مرارا وأن لا حاجة للجيش الروسي للتعبئة الإلزامية للمجندين".

وجاء تصريح بيسكوف تعليقا على تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" زعمت فيه أن روسيا "ستعلن تعبئة جزئية جديدة نهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل".

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RT

 




 

 


 

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