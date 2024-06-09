الكرملين يوضح دوافع ألمانيا للحديث عن التحضير للحرب مع روسيا بحلول عام 2029

الوكيل الاخباري- أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين أن تصريحات وزير الدفاع الألماني حول ضرورة الاستعداد للحرب مع روسيا نابعة من العجز الألماني الذي تعانيه على مستوى الاستقلالية والسيادة في البلاد.



وذكر دميتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين بما قاله بوتين عن افتقار السلطات في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، لمعايير السيادة والاستقلال.

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وأضاف بيسكوف: "وفي إطار هذا العجز بالطبع تقوم السلطات الألمانية بين الحين والآخر بالإدلاء ببيانات تتسابق مع بعضها البعض، فهي بحاجة إليها ومن بروكسل أيضا لإرضاء واشنطن ولإرضاء الناتو".



واختتم: ولذلك نشهد هذا التسابق المحموم منهم على مختلف المستويات للإدلاء ببيانات مماثلة، وبالتالي هم في نفس الموقف الصعب".

روسيا اليوم