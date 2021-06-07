الكرملين يوضح سبب غياب أمير قطر عن منتدى بطرسبورغ

الوكيل الإخباري- نفى الكرملين ما تردد من أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ألغى حضوره إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بسبب عدم إمكان عقد لقاء شخصي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ورد المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف على سؤال عما إذا كانت التقارير التي تفيد بأن أمير قطر لم يأتي إلى المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، لأنه لم يتسن التوافق على اجتماع شخصي مع الرئيس الروسي، بالقول: "بالطبع لا. أنتم تعلمون أن بعض القيود لا تزال سارية في مختلف بلدان العالم، بما في ذلك هنا".

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وأضاف "هذه القيود ببساطة لم تسمح بزيارة عمل كاملة لقيادة قطر إلى الاتحاد الروسي، وبمجرد أن تسمح الظروف، ستتم الزيارة بالتأكيد".

المصدر- روسيا اليوم