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الأحد، 08-11-2020 10:38 ص

الكشف عن أول قرارات بايدن بعد توليه الرئاسة الأمريكية رسميا

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الوكيل الاخباري - اوضحت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي الديمقراطي الفائز، جو بايدن، قرر بتوقيع أول القرارات المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية عند تسلمه زمام السلطة.

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وبينت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن بايدن تعهد بأن أول القرارات التي سيوقعها عند تسلمه السلطة ستتضمن رفع حظر السفر المفروض على عدد من الدول الإسلامية.


وأضافت الصحيفة، إلى أنه "من ضمن حزمة القرارات التي تعهد بها بايدن، هي إعادة الانضمام إلى اتفاقيات باريس للمناخ، كذلك سيعيد البرنامج الذي يسمح "للحالمين"، الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، بالبقاء في البلاد"، وفقا لأشخاص مطلعين على خططه.


واعتبرت الصحيفة، أنه "على الرغم من أن انتقالات السلطة يمكن أن تتضمن دائما تغييرات مفاجئة، فإن التحول من ترامب إلى بايدن، سيكون من بين أكثر الأحداث إثارة للإعجاب في التاريخ الأمريكي".


وأعلن بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد". وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.


وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.


ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.

 

 

 

المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

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