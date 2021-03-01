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الإثنين، 01-03-2021 01:44 م

الكشف عن ثلاثة أسماء حذفت من قائمة المتورطين في مقتل خاشقجي

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الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام أمريكية، "حذف 3 أسماء من قائمة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للأشخاص المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "القائمة التي نشرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" بعد وقت قليل من نشرها يوم الجمعة، استبدلت بقائمة أزيلت منها ثلاثة أسماء.

وكشفت "سي إن إن" أن الأسماء التي حذفت هي، "عبد الله محمد الهويريني، وقيل عنه إنه لم يكن في السابق مدرجا لصلته بمقتل خاشقجي"، وياسر خالد السالم، وإبراهيم السالم".

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وأجاب متحدث باسم الاستخبارات القومية الأمريكية في معرض رده على استفسار من "سي إن إن" بقوله: "وضعنا وثيقة معدلة على الموقع الإلكتروني لأن النسخة الأصلية احتوت بالخطأ على 3 أسماء ما كان من المفترض أن يتم شملهم".


وكانت الاستخبارات الوطنية الأمريكية أعلنت في تقرير، نشر يوم الجمعة الماضي، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال جمال خاشقجي عام 2018.


وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي". وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة العربية السعودية ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.


وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، وقالت الخارجية السعودية: "نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي". واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة العربية السعودية ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.

 

سبوتنيك

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