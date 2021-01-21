الخميس 21-01-2021
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الخميس، 21-01-2021 12:09 م

الكشف عن رسالة ترامب السرية إلى بايدن - صورة

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الوكيل الاخباري - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من الرسالة السرية التي تركها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى الرئيس الجديد جو بايدن، قبل مغادرته “البيت الأبيض”.

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وكتب “ترامب” في الرسالة الغامضة والسرية والتي لم يفصح “بايدن” عن مضمونها إلى الإعلام: “جو، أنت تعلم إنني فزت”، ووقع عليها.


من جانبه، قال الرئيس الجديد “بايدن” في تصريحات للصحفيين: إن “ترامب” ترك رسالة “ودية للغاية”، دون أن يكشف عن تفاصيلها.


وكان نائب السكرتير الصحفي السابق لـ”البيت الأبيض”، جود ديري، ذكر أن “ما كتبه الرئيس (ترامب) سيبقى سريًا بينه وبينه الرئيس القادم”.

مزمز


 




 

 


 

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