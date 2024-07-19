الجمعة 19-07-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الهولندي

الكشف عن سبب الخلل التقني العالمي ورئيس الشركة المسؤولة يعتذر

الصفدي: إفلات إسرائيل من العقاب يجب أن ينتهي

الأردن يرحب بما صدر عن العدل الدولية بشأن تبعات احتلال الأرضي الفلسطينية

العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها بأراضي فلسطين المحتلة

سلاح الجو الملكي الأردني يفتتح جناحه في المعرض الجوي الدولي Air Tattoo

هيئة الأوراق المالية تؤكد سلامة خدماتها

%54 من الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل

انفجار في تل أبيب وحديث عن إصابات

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من مركز ماعين

الجمعة، 19-07-2024 08:25 م

الكشف عن سبب الخلل التقني العالمي ورئيس الشركة المسؤولة يعتذر

WhatsApp Image 2024-07-19 at 8.13.48 PM


الوكيل الإخباري - اعتذر رئيس شركة كراود سترايك الأميركية للأمن السيبراني عن الخلل التقني الذي عطّل مطارات ومستشفيات ووسائل إعلام وبنوكا في أنحاء العالم اليوم الجمعة، بعدما تبين أنه يرجع إلى ثغرة في تحديث إحدى برمجيات الشركة لمستخدمي نظام ويندوز.

اضافة اعلان


وكتب رئيس الشركة جورج كورتز على منصتي إكس ولينكد إن "كراود سترايك تعمل بشكل نشط مع العملاء المتضررين من ثغرة اكتشفت في تحديث واحد للمحتوى لمستخدمي ويندوز".


وأضاف أنه "ليس حادثا أمنيا أو هجوما سيبرانيا"، مؤكدا أنه "تم تحديد المشكلة وعزلها ونشر تصحيح".


وفي تصريحات أخرى أدلى بها لشبكة "إن بي سي" الأميركية، قال كورتز إن الشركة "تأسف بشدة للآثار التي سببتها للعملاء".

كيف وقعت المشكلة؟


وذكر كورتز أن "تفاعلا سلبيا" وقع بين التحديث المذكور وبين نظام التشغيل ويندوز من شركة مايكروسوفت، وهو ما أدى لتعطل حواسب في أنحاء العالم.


وأوضح أن تصحيح المشكلة في بعض الأنظمة قد يستغرق بعض الوقت، وأنها لن تعود إلى العمل تلقائيا.


من جانبها، نشرت شركة مايكروسوفت على موقعها أنه "تم تصحيح السبب الأساسي للمشكلة واستعاد العديد من تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365 وظائفها الكاملة".

 

وأضافت الشركة الأميركية العملاقة "نراقب ذلك عن كثب للتأكد من أننا نمضي نحو التعافي الكامل".

أعطال واسعة


وأدت المشكلة إلى تعطيل أنظمة صحية ورحلات طيران في أنحاء العالم، حيث تشكلت طوابير انتظار في مطارات عديدة، كما أبلغت مؤسسات وشركات وقنوات تلفزيونية عن أعطال أو اضطرابات.


وأكدت الإدارة الفدرالية للطيران في الولايات المتحدة أن شركات طيران أميركية كبرى أوقفت رحلاتها بسبب مشكلة تقنية.


وكذلك أعلنت الخطوط الجوية التركية أنها واجهت مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل الركاب، وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي.
وقالت السلطات في إسبانيا إن جميع مطارات البلاد واجهت مشكلات تقنية.

وحدثت اضطرابات في أنشطة بورصة لندن، كما توقفت قناة سكاي نيوز البريطانية عن البث المباشر، وتعطلت أيضا وسائل إعلام وبنوك وشركات اتصالات في أستراليا.

 

الجزيرة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1000515571

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على بلدات لبنانية جنوبية

IMG_7962-730x438-1

الحوثيون: عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان

images (2)

قناة إسرائيلية: رصد إطلاق 35 صاروخا من لبنان خلال الساعة الأخيرة

images (1)

هيئة بحرية: حادث جنوب شرقي عدن اليمنية

669a1b68764b4

خلل تقني عالمي يتسبب بتعطل مطارات ومنشآت حيوية في دول عدة

khaligyoun76293

حزب الله يعلن قصف موقع رويسات العلم