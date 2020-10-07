الأربعاء 07-10-2020
الوكيل الاخباري

البحث في تحديد كمية محددة من الخبز لكل مواطــن

تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في الرمثا

ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في عمان

تساؤلات حول تنقل فئات خلال الحظر الشامل

التنمية الاجتماعية : عمل الحضانات مستمر

متى ينتهي العمل بالحظر الشامل ليومين في المملكة ؟

بدء العد التنازلي للعمل بالتوقيت الشتوي

أسعار الذهب الأربعاء 7/10/2020

بدء انتشار الجيش في مناطق المملكة

وفيات الأربعاء 7/10/2020




الأربعاء، 07-10-2020 10:52 ص

الكشف عن مصير مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى مختف منذ 2018 - صورة

5ea07e11e61f340803586342


الوكيل الاخباري - كشف سياسيون كوريون جنوبيون، اليوم الأربعاء، عن مصير المسؤول الشمالي رفيع المستوى الذي اختفى قبل عامين.

اضافة اعلان

وقال "ها تيه-كيونغ"، نائب في برلمان كوريا الجنوبية عن حزب قوة الشعب المعارض، إن الدبلوماسي الكوري الشمالي السابق في إيطاليا الذي اختفى في روما في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، موجود حاليا في كوريا الجنوبية".

وأضاف النائب الجنوبي: "وجد أن القائم بأعمال السفير "جو سونغ-غيل" في إيطاليا دخل كوريا الجنوبية في يوليو/تموز من العام الماضي، وهو تحت حماية السلطات الحكومية".



ويعد جو سونغ غيل، أكبر مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى يصل إلى الجنوب طالبا اللجوء السياسي، منذ أكثر من 20 عاما، بعد لجوء السكرتير السابق لحزب العمال هانغ جانغ يوب إلى الجنوب في عام 1997، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.


وأكدت عدة مصادر مطلعة في وقت لاحق، صحة أنباء وصول "جو" مع زوجته عبر دولة ثالثة، بحسب الوكالة.


وأوضح مصدر آخر لوكالة "يونهاب"، أن "سببب عدم الكشف عن وجود "جو" بالجنوب لأكثر من عام، هو أن "جو" طلب عدم الكشف عن ذلك تماما من أجل الحماية الشخصية".


ولم تؤكد وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية تلك التقارير حتى الآن.


جو سونغ-غيل شغل منصب القائم بأعمال السفير الشمالي في إيطاليا، وهو من أسرة دبلوماسية حيث شغل والده ووالد زوجته منصب سفير.

 

 

 


المصدر : سبوتنك 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
_114753223_gettyimages-1228893452

فيضانات عارمة تجرف جثث الموتى من المقابر في فرنسا - صور وفيديو

73616_GLO2020KaabaRTR_1583336134175

روبوت مزود بالإنذار المبكر... السديس يعلن عن خطة تعقيم الحرمين

جيش

المكسيك.. الجيش يستعد لمواجهة إعصار شديد الخطورة

5f7cce974c59b76c9112ea79

رئيس الحكومة الايطالية يزور الجزائر اليوم

thumbs_b_c_0f88b62466d28ecfa8c73a984f78cb59

ترامب عبر تويتر ... حالتي الصحية ممتازة

نت

سوريا.. ضحايا وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة

أخبار متعلقة
12730062-3x2-xlarge

مصرع شخصين وفقدان حوالي 22 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة في إيطاليا

من

رئيس كوريا الجنوبية يعتذر

رص

سيئول ترفع درجة تأهب الجيش على خلفية مقتل مسؤول

slider_ancona

اندلاع حريق هائل في مرفأ أنكونا الإيطالي - صور وفيديو