الكشف عن موعد استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر مقرب من مفاوضات أستانا، بشأن الأزمة السورية المنعقدة في عاصمة كازاخستان نورسلطان، بأن الدورة الجديدة للجنة الدستورية السورية قد تجري قبل نهاية أغسطس القادم.

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وذكرت مصادر إعلام روسية، أن "الموعد هو قبل نهاية الصيف الجاري. كنا نأمل بأن تجري قبل نهاية يوليو، لكنه أمر مستحيل، لذلك ستجري قبل نهاية أغسطس القادم".



وتعقد في مدينة نورسلطان بكازاخستان في الـ 7 والـ 8 من يوليو الجاري، الجولة الـ 16 من مفاوضات أستانا حول الأزمة السورية. وتتناول هذه الجولة المواضيع الخاصة بالوضع في سوريا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والاقتصادية والطبية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية الدولية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية في جنيف، والعمليات المحتملة الهادفة إلى تعزيز الثقة بها، وعملية تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن.

المصدر: روسيا اليوم