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الإثنين، 05-06-2023 01:14 م

الكشف عن موعد فتح السفارة الإيرانية في السعودية

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الوكيل الاخباري- أفاد مصدر دبلوماسي في الرياض، بأن إيران ستعيد فتح سفارتها في السعودية غدا الثلاثاء، بعد نحو 3 أشهر من الإعلان عن اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت 7 سنوات.

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وقال المصدر الدبلوماسي في الرياض لوكالة الصحافة الفرنسية مفضلا عدم الكشف عن هويته إن إعادة "فتح السفارة الإيرانية ستجري الثلاثاء عند السادسة بحضور السفير الإيراني المعين في السعودية".

والشهر الماضي، أفادت صحيفة "إيران ديلي" الحكومية التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن طهران "عينت الدبلوماسي الرفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيرا جديدا في المملكة العربية السعودية"، غير أن هذا التعيين لم يعلن رسميا من قبل وزارة الخارجية.

ويشغل عنايتي حاليا منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيرا في الكويت خلال عهد الرئيس حسن روحاني.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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