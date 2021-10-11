الكوارث الطبيعية تكبد الصين 44 مليار دولار اميركي

الوكيل الاخباري- قالت الصين ان الكوارث الطبيعية تسببت في خسائر اقتصادية تقدر بـ 44 مليار دولار أميركي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، وأثرت على نحو 95 مليون شخص في البلاد، وأدت إلى مقتل وفقدان 792 شخصا.

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وقالت وزارة إدارة الطوارئ في تقرير، إن حوالي 5.26 مليون شخص نقلوا إلى أماكن آمنة أثناء هذه الفترة.



وتسببت الكوارث الطبيعية التي دمرت منازل ومحاصيل وغيرها، في خسائر اقتصادية مباشرة تقدر بـ 286.4 مليار يوان (حوالي 44 مليار دولار أميركي) أثناء الفترة بين كانون الثاني وحتى ايلول الماضي.



وأدت كوارث ناجمة عن ظروف جوية قاسية إلى خسائر فادحة، كما تعرضت الصين لهطول أمطار غزيرة للغاية لـ 39 مرة في الأرباع الثلاثة الأولى، مما تسبب في فيضانات وغرق الطرق بالمياه، خاصة في مقاطعتي خنان وشنشي، كما أثارت الزلازل الأرضية والأعاصير والجفاف والعواصف الثلجية وحرائق الغابات أضرارا بدرجات متفاوتة.



على الرغم من ذلك، كانت الآثار الكلية للكوارث الطبيعية في الشهور التسعة الأولى أقل من نظيرتها في نفس الفترة من الأعوام الخمسة الماضية، حيث انخفض عدد السكان المتأثرين والخسائر الاقتصادية المباشرة بنسبتي 31 بالمائة و14 بالمائة على التوالي.

المصدر: بترا