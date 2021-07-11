الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 08:28 ص

الكوليرا تقتل 325 شخصا في نيجيريا منذ بداية العام

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الوكيل الإخباري - تسبب تفشي مرض الكوليرا في نيجيريا بمقتل 325 شخصا منذ بداية العام الجاري، حسبما أوردت وكالة "شينخوا" الصينية نقلا عن بيان أصدره المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضح البيان، استنادا إلى معطيات المركز الأخيرة، أن جميع الوفيات سجلت في 15 من ولايات البلاد (من أصل 36 ولاية) وكذلك في العاصمة أبوجا، مشيرا إلى أن هذه المناطق وجدت نفسها في بؤرة تفشي المرض المذكور.

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وجاء في البيان أيضا أن 14343 حالة إصابة بالكوليرا تم تسجيلها في المناطق المذكورة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تشكل الفئة العمرية 5-14 سنة 27% من إجمالي عدد الإصابات.


وأكد المركز الوطني أن السلطات تواصل جهودها لمكافحة مرض الكوليرا الذي يعود أحد أسباب تفشيه في نيجيريا - كما هو حال عدد كبير من الدول الإفريقية - إلى حرمان جزء كبير من سكانها من الوصول المستقر إلى مياه الصالحة للشرب.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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