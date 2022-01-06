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الخميس، 06-01-2022 11:46 ص

الكونغرس الأمركي يدعو لتوطيد العلاقات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وقطر

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الوكيل الإخباري-ألحق أعضاء الكونغرس الأميركي بميزانية الدفاع لعام 2022 مذكرة تدعو لتوطيد العلاقات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وقطر، كما ثمّنوا دور الدوحة في دعم مصالح واشنطن وأمنها القومي.

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وأشارت المذكرة إلى أن الولايات المتحدة ودولة قطر تجمعهما شراكة إستراتيجية قوية ودائمة وتطلعية، تستند إلى تعاون طويل الأمد ومتبادل المنفعة، وذلك في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد. 


وأضافت المذكرة أن التعاون القوي بين البلدين يعزز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.


واعتبرت المذكرة أن "الدوحة تلعب دورا مهما من نوعه، وذلك باستضافتها القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية في قاعدة العديد التي تسهم في مكافحة الإرهاب".

 

الجزيرة

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