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الخميس، 07-01-2021 07:59 ص

بعد تأمين المبنى

الكونغرس الأمريكي يستأنف جلسته للمصادقة على فوز بايدن

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - استأنف مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، انعقاده بعد إغلاق مبنى الكونغرس لساعات بسبب اقتحام أنصار دونالد ترامب له.

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وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في افتتاح الجلسة متحدثا عن المحتجين الذين استجابوا لدعوة ترامب للاحتجاج على خسارته انتخابات الرئاسة "أنتم لم تفوزوا. العنف لا يفوز أبدا".


وأضاف بنس أنه جرى تأمين مبنى الكونغرس، ودعا مجلس الشيوخ إلى "العودة إلى العمل".

من جانبه، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر: اليوم سيسجل كواحد من أحلك الأيام في تاريخ البلاد".

 

وزاد "لا يمكن تسمية ما حدث احتجاجات وانما إرهاب داخلي وهؤلاء اللصوص لا يمثلون الولايات المتحدة". 


وعادت الوثائق لأصوات الناخبين في وقت سابق ، إلى مبنى مجلس النواب الأمريكي بعد إخلائه من المتظاهرين، إذ تمت إعادة صناديق من الخشب الأحمر داخلها مغلفات بعد أن تم إخراجها من المجلس على خلفية أعمال الشغب.


وكانت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أعلنت أن مجلس النواب سيستأنف الليلة عملية التصديق على فوز بايدن. 
وقالت بيلوسي في بيان إن قرارا اتخذ بعد اتصالات مع بنس وآخرين باستئناف عملية التصديق على فوز بايدن الليلة بمجرد تأمين مبنى الكونغرس.

وأضافت: "ربما ما تزال الليلة طويلة لكننا نأمل في جدول أعمال أصغر، غير أننا سننجز هدفنا".


واقتحمت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة الأمريكية ، حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

 

المصدر : سبوتنيك 

 

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