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السبت، 21-08-2021 10:57 ص

الكونغرس الأمريكي يعلن عن وجود تهديد روسي في الفضاء

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الوكيل الاخباري- أعلن الكونغرس الأمريكي في تقرير جديد له أن روسيا والصين تمثلان "تهديدا محتملا" بالنسبة للولايات المتحدة في الفضاء.

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وجاء في التقرير الذي أعدته خدمة الأبحاث التابعة للكونغرس أن "خصوم الولايات المتحدة مثل روسيا والصين درسوا نظريات إجراء الحرب وركزوا على الأنظمة الفضائية كنقطة ضعف خاصة بالولايات المتحدة".

وذكر التقرير أن بين الاختراعات الجديدة التي تؤكد صحة استنتاجاتها "وسائل التأثير غير الحركي" وبينها الليزر وأسلحة الميكروويف وبعض أنواع الأخرى من الأسلحة.

وأوصى خبراء الخدمة بوضع "إجراءات جوابية" لحماية الأقمار الصناعية والسفن الفضائية الأمريكية والقيام بتحديث الاتفاقيات الدولية التي تشرف على النشاط في الفضاء.

وأعلنت السلطات الروسية أكثر من مرة عن ضرورة توسيع التعاون مع الولايات المتحدة في الفضاء وتطوير التكنولوجيات السلمية لغزوه.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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