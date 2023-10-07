الكونغرس يدعو بايدن للكشف عن استراتيجيته تجاه أوكرانيا

الوكيل الإخباري - دعا بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن إلى إبلاغ الكونغرس باستراتيجيته تجاه أوكرانيا، والمفاوضات المحتملة مع روسيا لإنهاء النزاع.

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ويرى رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، والسيناتور جيم ريش، أن البيت الأبيض فشل في صياغة استراتيجية لمساعدة كييف تعطي الأولوية للمصالح الأمريكية.



وأعرب عضوا الكونغرس، عن القلق بخصوص تقارير تحدثت عن مناقشات سرية مزعومة مع مسؤولين روس تم استبعاد المسؤولين الأوكرانيين منها.



وجاء في رسالة أرسلها هذان العضوان، إلى بايدن: "يجب أن تقوموا بإبلاغنا باستراتيجية إدارتكم لإنهاء الحرب بنجاح، وبجميع إجراءاتكم للتفاعل مع روسيا".



وطالبت الرسالة كذلك، بتحديد كيف سيكون شكل "انتصار أوكرانيا" و"هزيمة روسيا".



وشدد عضوا الكونغرس، على ضرورة قيام البيت الأبيض بالرد على أسئلتهما، في موعد أقصاه 6 نوفمبر.



ويشار إلى أن روسيا كانت قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو، حذرت فيها من مغبة تزويد أوكرانيا بالأسلحة.



وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية، وشدد على أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، "ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل وبتدريب العسكريين الأوكرانيين".

RT