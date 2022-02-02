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الأربعاء، 02-02-2022 01:57 م

الكونغو الأمريكية.. مصرع 26 شخصا بسقوط كابل عالي الجهد على احدى الأسواق

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الوكيل الإخباري- سقط كابل عالي الجهد في حفرة مليئة بالمياه في سوق في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا ادى الى مصرع 26 شخصا حسب حصيلة أولية، وفق ما أفادت السلطات المحلية في البلاد.

وصرح المتحدث باسم حكومة مقاطعة كينشاسا تشارلز مبوتامونتو لوكالة "فرانس برس" بأن "الكابل انقطع وسقط الطرف الحي منه في حفرة امتلأت بالماء بعد هطول المطر صباحا. وحتى الآن، لقي 26 شخصا حتفهم بسبب صدمة كهربائية".

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