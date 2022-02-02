الكونغو الأمريكية.. مصرع 26 شخصا بسقوط كابل عالي الجهد على احدى الأسواق

الوكيل الإخباري- سقط كابل عالي الجهد في حفرة مليئة بالمياه في سوق في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا ادى الى مصرع 26 شخصا حسب حصيلة أولية، وفق ما أفادت السلطات المحلية في البلاد.



وصرح المتحدث باسم حكومة مقاطعة كينشاسا تشارلز مبوتامونتو لوكالة "فرانس برس" بأن "الكابل انقطع وسقط الطرف الحي منه في حفرة امتلأت بالماء بعد هطول المطر صباحا. وحتى الآن، لقي 26 شخصا حتفهم بسبب صدمة كهربائية".

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Plus de 25 morts suite à la coupure d'un câble électrique.

Des braves personnes qui sont sorties pour chercher de quoi nourrir leur famille sont mortes à cause de L'IRRESPONSABILITÉ de l'État.@NgobilaM @PrimatureRDC @Presidence_RDC @TinaSalama2 pic.twitter.com/G8zEnVJCV0 Marché MATADI-KIBALA:Plus de 25 morts suite à la coupure d'un câble électrique.Des braves personnes qui sont sorties pour chercher de quoi nourrir leur famille sont mortes à cause de L'IRRESPONSABILITÉ de l'État. @SNELrdc February 2, 2022

روسيا اليوم