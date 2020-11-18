الكونغو الديمقراطية .. انتهاء تفشي مرض إيبولا

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، عن انتهاء تفشي مرض "إيبولا"، في غرب البلاد، الذي أصاب 130 شخصا، وأودى بحياة 55 آخرين.



وبدأ تفشي هذا المرض في شهر يونيو، عندما ظهرت أول حالة إصابة، وذلك قبل أن تعلن الكونغو انتهاء تفشٍ منفصل، للإيبولا في شرق البلاد، الذي كان ثاني أكثر تفشٍ للمرض فتكا على الإطلاق، إذ أسفر عن وفاة أكثر من 2200 شخص، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

اضافة اعلان



وقالت مدير منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ريبيكا ماتشيديزو مويتي، عبر "تويتر": "أتوجه بالشكر الجزيل، إلى كل من تعقب الحالات بلا كلل، وقدم العلاج والتطعيم في مجتمعات نائية، تقع معظمها في غابات مطيرة وكثيفة".

جدير بالذكر أن الكونغو عانت من 11 تفشيا للإيبولا منذ اكتشاف الفيروس بالقرب من نهر إيبولا في العام 1976، أي أكثر من مثلي أي دولة أخرى.



وتعتبر غاباتها الاستوائية موئلا طبيعيا للفيروس، الذي يسبب القيء الشديد، والإسهال، وينتشر من خلال ملامسة سوائل الجسم.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



















