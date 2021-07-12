الكويت .. إجازة عيد الأضحى 9 أيام

الوكيل الإخباري - اعتمدت الحكومة الكويتية إجازة عيد الأضحى 2021، الذي يوافق يوم الثلاثاء المقبل 20 يوليو/ تموز الجاري، ومن المقرر أن تستمر لمدة 9 أيام، بعدما تم ضم يوم الأحد للإجازة الرسمية.

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ذكرت ذلك صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد يوم الأحد المقبل، الموافق 18 يوليو/تموز، يوم راحة.



وتابعت: "تم اعتماد هذا اليوم راحة لوقوعه بين يومي راحة هما السبت، الذي يمثل عطلة أسبوعية، والاثنين، وقفة عرفات".



وقالت الصحيفة: "بعد اعتماد هذا اليوم، تصبح عطلة عيد الأضحى 9 أيام"، مشيرة إلى أن العطلة ستبدأ من يوم الجمعة المقبل 16 يوليو، وتستمر حتى السبت 24 يوليو، على أن يتم استئناف الدوام الرسمي يوم الأحد 25 من الشهر الجاري.

سبوتنيك عربي





