الكويت : اجتماع لاتخاذ قرار حول فتح المطار بكامل طاقته

الوكيل الإخباري - قالت تقارير إعلامية كويتية إن اجتماعا حكوميا سينعقد خلال أيام لاتخاذ قرار بشأن فتح مطار الكويت بكامل طاقته الاستيعابية.

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وحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس عن مصادر حكومية، فإن اللجنة الوزارية العليا لطوارئ كورونا، ستعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة، لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

وأوضحت المصادر أن القرار سيأتي بالتنسيق مع السلطات الصحية، وذلك من أجل فتح المطار بكامل طاقته الاستيعابية خلال أسبوعين.



ولفتت إلى أن السلطات الصحية هي من سيحدد إمكانية اتخاذ هذا القرار، بحسب أرقام الحالة الوبائية.



وتوقعت المصادر أن الكويت يمكنه تحقيق المناعة المجتمعية الشاملة بعد أسبوعين، وهو ما يمكن أن يدفع السلطات الصحية لاتخاذ القرار.



يشار إلى أن الكويت تشهد تراجعا في الأرقام الخاصة بحالات كورونا، حيث احتلت الكويت المرتبة الثانية خليجيا في نسب التعافي من الوباء، بنسبة شفاء بلغت %99.02 .



في المقابل شهدت الأيام الـ8 الأولى من سبتمبر/ أيلول الجاري، 702 إصابة و8 وفيات، مقابل 5518 إصابة و49 وفاة خلال الفترة ذاتها من أغسطس/آب الماضي.

سبوتنيك عربي