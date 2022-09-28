الكويت.. استحقاق انتخابات مجلس الأمة يوم الخميس

الوكيل الإخباري - يتوجه الناخبون الكويتيون غداً الخميس إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في دورته 18، وذلك بعد مرور شهرين على حل البرلمان بمرسوم أميري.

اضافة اعلان



ويتنافس في انتخابات الخميس على 50 مقعدا تمثل 5 دوائر انتخابية، 313 مرشحا، من بينهم 22 امرأة.



وأفيد بأن عدد الناخبين المقيدين في الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الأمة بلغ 920 795 ناخبا، بحسب الصحيفة الرسمية الكويتية، ويبلغ عدد الذكور منهم 107 388، في حين أن عدد الإناث 813 407.



وكان لافي السبيعي، وكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف في وزارة الإعلام الكويتية قد أعلن أن ما يعرف بيوم الصمت الانتخابي، يصادف يومي الأربعاء والخميس، 28 و29 سبتمبر الجاري، مشيرا إن "الصمت الانتخابي يحظر خلاله "عرض أي احصائيات واستطلاعات الرأي للمراكز المرخصة وذلك حفاظا على عدم الإخلال بالعملية الانتخابية على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".



إلى ذلك، أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية أمس الثلاثاء قرارا قضى "بعدم قبول الطعن المباشر على قانون الانتخاب ورفض طلب وقف انتخابات مجلس الأمة المقدم من عدد من المحامين".

روسيا اليوم