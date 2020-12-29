الكويت.. اعتراض نيابي على تشكيل لجنة تحقيق بالجلسة الافتتاحية‎

الوكيل الاخباري- اعترض عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، الذين مضى على انتخابهم أسابيع، على إعلان مكتب المجلس تشكيل لجنة تحقيق في الجلسة الافتتاحية للدور التشريعي السادس عشر التي عُقدت منتصف الشهر الجاري، وشهدت سجالات ومشادات عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة.



وعقد مكتب المجلس اجتماعه الأول يوم أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم، ليقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة التحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي وعضوية النواب فرز الديحاني وأسامة الشاهين وهشام الصالح.

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وواجه هذا القرار انتقاد واعتراض نواب برروا موقفهم بمخالفة المكتب للوائح الداخلية لمجلس الأمة وتجاوزه اختصاصاته وتعديه على صلاحيات نواب المجلس، وانفراده بتشكيل اللجنة التي قالوا ”إنه من المفترض عرض طلبات تشكيل لجنة التحقيق على المجلس في الجلسة المقبلة للبت فيها ومناقشتها والتصويت عليها“.



